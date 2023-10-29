О какой опасности предупреждают экстрасенсы на Хэллоуин 31 октября 2023 года Ксения КирпикПраздник Хэллоуин, который принято отмечать в ночь с 31 октября на 1 ноября, окружен множеством загадочных обрядов и верований.
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