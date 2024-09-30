Каким будет курс юаня к рублю перед праздниками в Китае

В пятницу и биржевой и внебиржевой курсы юаня, после робких утренних попыток откатиться, усилили рост и обновили максимумы с октября прошлого года, отражая недостаточность предложения со стороны экспортеров даже несмотря на налоговый период (налоги российскими компаниями выплачиваются сегодня).
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