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Новости экономики России

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Каким будет курс юаня к рублю перед праздниками в Китае

В пятницу и биржевой и внебиржевой курсы юаня, после робких утренних попыток откатиться, усилили рост и обновили максимумы с октября прошлого года, отражая недостаточность предложения со стороны экспортеров даже несмотря на налоговый период (налоги российскими компаниями выплачиваются сегодня).

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