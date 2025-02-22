Дело Чикатило: какие ошибки допустили следователи, когда ловили маньяка

В том, что почти 13 лет самого знаменитого маньяка СССР Андрея Чикатило не могли обезвредить, в значительной степени, если не главным образом, были повинны правоохранительные органы, расследовавшие эти чудовищные по своей жестокости преступления – следствие на протяжении ряда лет шло по ложному пути, обвиняя невиновных.