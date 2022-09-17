Аргументы и Факты

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В России за сутки госпитализировали более 4 200 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали более 4 200 пациентов с COVID-19

В России за прошедшие сутки выявили 58 305 случаев заражения коронавирусом. Число госпитализаций за день составило 4 216, что на 0,9% больше по сравнению с 16 сентября, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

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