От дронов до ФАБов: авиабомбы скоро полетят и по Киеву Поведение Бухареста после «ударов по Румынии шахедами» указывает на новые возможности ВС РФ ВС РФ продолжили, согласно сводке от 28 августа, нанесение групповых ударов по логистическим центрам Украины и морским портам, задействованным в интересах ВСУ.
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