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Ивановские новости

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В Ивановской области компанию оштрафовали за сброс стоков в водоём

В Ивановской области компанию оштрафовали за сброс стоков в водоём

Сброс сточных вод в водоем без разрешения привел к штрафу директора ресурсоснабжающей организации и устранению нарушения.

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