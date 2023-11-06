Экс-футболист Радимов заявил, что Соболеву не хватает технического оснащения

Бывший футболист петербургского "Зенита" Владислав Радимов заявил, что форварду московского "Спартака" Александру Соболеву следует играть на одной конкретной позиции, так как ему не хватает технического оснащения.
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