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Чарльз Оукли об Эмбииде: «Он все время ноет. Если тебе больно, оставайся дома и смотри игру по телевизору»

«Все говорят, что он травмирован, ему больно. Если тебе больно, оставайся дома и смотри игру по телевизору вместе со всеми.

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