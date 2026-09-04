Врач Гончарова: дефицит рыбы в рационе грозит проблемами со здоровьем

Дефицит рыбы в рационе может навредить здоровью на фоне нехватки уникальных белков и микроэлементов. Об этом Pravda.
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