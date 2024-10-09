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"У русских отобрали страну": из 38 учеников только 10 — местные. Педагоги бегут из Котельников

"У русских отобрали страну": из 38 учеников только 10 — местные. Педагоги бегут из Котельников

В Котельниках начали массово увольняться школьные учителя. И дело даже не в зарплате (хотя она тоже сыграла свою роль), а в детях приезжих, создающих для педагогов просто невыносимые условия труда.

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Комментарии
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ВУ
Владимир Уфимцев
Это главнейшее достижение команды Путина! А точнее, его полнейшее бездействие... Этим кремлевским небожителям не до нас... Они думают, как сохранить все нажитое/наворованное за 20-30 лет у народа... и самим остаться в живых
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14 час.
Э
Элла
Это укропский сайт что ли? Раскачать хотите страну?!
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13 час.
Вадим Кузнецов
Не понимаю, почему эти дети вообще находятся в России - без гражданства - то. И как эти дети-инофоны вообще оказываются в общеобразовательной школе. Ведь даже русскоговорящие дети, например, с диагнозом, например, даунята, оказываются в школе КОРРЕКЦИОННОЙ.
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12 час.

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