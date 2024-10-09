"У русских отобрали страну": из 38 учеников только 10 — местные. Педагоги бегут из Котельников

ВУ Владимир Уфимцев Это главнейшее достижение команды Путина! А точнее, его полнейшее бездействие... Этим кремлевским небожителям не до нас... Они думают, как сохранить все нажитое/наворованное за 20-30 лет у народа... и самим остаться в живых

Э Элла Это укропский сайт что ли? Раскачать хотите страну?!