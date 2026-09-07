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МОСИНФОРМ

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Поезда ЦППК начали останавливаться на новом вокзале «Серп и Молот» на МЦД-4

Поезда ЦППК начали останавливаться на новом вокзале «Серп и Молот» на МЦД-4

После масштабной реконструкции на четвертом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-4) начал принимать пассажиров новый городской вокзал «Серп и Молот».

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