15 крутых родителей, которым ни один супергерой и в подметки не годится

Список родительских лайфхаков в сети пополняется бесконечно. Здорово, что пользователи с удовольствием рассказывают о них всему свету, иначе как бы мы узнали, зачем нужен «субботний мешок» и почему в некоторых фонариках для чтения под одеялом батарейки работают вечно.