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Рюдигер и Алаба со стулом праздновали победу над «Баварией» и выход в финал ЛЧ

Рюдигер и Алаба со стулом праздновали победу над «Баварией» и выход в финал ЛЧ

«Реал» одержал победу над «Баварией» в ответном матче полуфинала (2:1, первая игра – 2:2). После финального свистка защитник мадридцев Антонио Рюдигер взял пластиковый стул у боковой линии и принес его Давиду Алабе.

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