ЦАХАЛ объявил эвакуацию жителей ряда районов Рафаха на юге Газы

REUTERS/Hatem Khaled Армия обороны Израиля рекомендовала жителям районов восточной части Рафаха на юге сектора Газа и города Джабалия на севере анклава эвакуироваться в гуманитарные зоны, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии