В сборной Бразилии прокомментировали невызов Дугласа Сантоса из «Зенита»

Исполнительный директор сборной Бразилии Родриго Каэтано прокомментировал отсутствие капитана «Зенита» Дугласа Сантоса в окончательном списке национальной команды на отборочные матчи ЧМ-2026 с Колумбией и Аргентиной.
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