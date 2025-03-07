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В сборной Бразилии прокомментировали невызов Дугласа Сантоса из «Зенита»

В сборной Бразилии прокомментировали невызов Дугласа Сантоса из «Зенита»

Исполнительный директор сборной Бразилии Родриго Каэтано прокомментировал отсутствие капитана «Зенита» Дугласа Сантоса в окончательном списке национальной команды на отборочные матчи ЧМ-2026 с Колумбией и Аргентиной.

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