"Будто по грибы собрались". Депутат Колесник о дресс-коде представителей Украины

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Владимир Зеленский и его приближенные показали свое отношение к урегулированию конфликта на Украине, явившись на встречу с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в неподобающем виде, "как грибники или рыбаки".
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