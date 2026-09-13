"Будто по грибы собрались". Депутат Колесник о дресс-коде представителей Украины

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Владимир Зеленский и его приближенные показали свое отношение к урегулированию конфликта на Украине, явившись на встречу с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в неподобающем виде, "как грибники или рыбаки".