Умные часы Huawei Watch Ultimate 2 получили две новые версии — они уже поступили в продажу в Китае

Фирменные спортивные часы вышли в новых цветах с режимами для лыжников и альпинистов Huawei начала продажи двух новых версий Watch Ultimate 2 — Snow White и Mountain Gray, созданной в сотрудничестве с брендом DESCENTE.
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