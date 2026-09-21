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Кремль объяснил провал ХДС в Германии: немцы ищут альтернативу и расплачиваются за отказ от дешёвого газа

Кремль объяснил провал ХДС в Германии: немцы ищут альтернативу и расплачиваются за отказ от дешёвого газа

В Кремле связали неудачу правящего Христианско-демократического союза на региональных выборах в Германии с растущим недовольством граждан экономической ситуацией в стране.

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