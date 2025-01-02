Новый мир, новые правила: пять законов, меняющих наше восприятие в 2025

С каждым годом мир меняется, с ним меняются и правила игры, по которым мы живем и работаем. 2025 год обещает стать временем больших перемен, вызванных стремлением к подлинности, ответственности и взаимопомощи.
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