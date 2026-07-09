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Обвиненный в расправе над российским олигархом долларовый миллионер уехал на СВО

Обвиненный в расправе над российским олигархом долларовый миллионер уехал на СВО

Обвиненный в расправе над первым уральским олигархом Виктором Терняком бывший участник ОПГ «Центр», известный долларовый миллионер Сергей Горшунов уехал в зону проведения специальной военной операции (СВО).

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