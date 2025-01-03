В МВД Ингушетии вручили ключи от квартир семьям сотрудников органов внутренних дел

Накануне в преддверии Нового Года в Музее регионального МВД по поручению Министра внутренних дел по Республике Ингушетия генерал-лейтенанта полиции Михаила Коробкина врио заместителя Министра полковник внутренней службы Илез Тамасханов и заместитель Министра полковник полиции Багомед Маммаев в торжественной обстановке вручили 10 семьям действующих и отставных сотрудников органов внутренних дел по Республике Ингушетия документы и ключи от новых квартир.