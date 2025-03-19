Ресторан сгорел на туристической базе на Алтае

Пожарные выясняют причину произошедшего Горящий ресторан / Фото: МЧС Республики Алтай Ресторан на территории туристической базы сгорел в Чемальском районе Республики Алтай в ночь на 19 марта, сообщили в местном МЧС.
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