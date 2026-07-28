Маски долой!

Атом Мартин

Горбачев запустил маховик так называемых реформ и стоит порассуждать на эту тему .Представим врача , хирурга , ну или другого , который начал делать операцию больному человеку , варианта два , при качественно профессионале больной начинает выздоравливать и болезнь уходит , если дилетант в белом халате ( приношу извинения к благороднейшей профессии , но такие случаи известны и некачественные врачи встречаются к сожалению , что очень печально ) что происходит с больным ? , так вот Горбачев взялся лечить государства своими реформами , прекрасно известно что он был любитель всяким международных встреч на высшем уровне , что там ему говорили и что он подписывал и какой результат это имело для нашей страны все в курсе ? потом эстафету перехватил так же любитель встреч на высшем уровне , и вот эти данные встречи на высшем уровне всеми трубадурами и журналистами превозносились как кардинальные вехи в истории странны а что на самом деле происходило со страной и ее гражданским населением мало кого волновало , разве не так ?