Известный историк Е.Ю. СПИЦЫН общается с редактором На профессиональном поприще я много встречал интеллигентнейших людей и чаще всего выступал в роли интервьюера.
Маски долой!
Комментарии
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Вячеслав Нецветаев
Меченая сволочь!!!
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2 н.
Атом Мартин
Горбачев запустил маховик так называемых реформ и стоит порассуждать на эту тему .Представим врача , хирурга , ну или другого , который начал делать операцию больному человеку , варианта два , при качественно профессионале больной начинает выздоравливать и болезнь уходит , если дилетант в белом халате ( приношу извинения к благороднейшей профессии , но такие случаи известны и некачественные врачи встречаются к сожалению , что очень печально ) что происходит с больным ? , так вот Горбачев взялся лечить государства своими реформами , прекрасно известно что он был любитель всяким международных встреч на высшем уровне , что там ему говорили и что он подписывал и какой результат это имело для нашей страны все в курсе ? потом эстафету перехватил так же любитель встреч на высшем уровне , и вот эти данные встречи на высшем уровне всеми трубадурами и журналистами превозносились как кардинальные вехи в истории странны а что на самом деле происходило со страной и ее гражданским населением мало кого волновало , разве не так ?
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2 н.
Анфиса Иванова
Ну надо же, - почти 40 лет прошло и мы узнали всю ( всю ли ?!) политическую предательскую возню откровенных паразитов СССР Горбача и " стража " его сраной перестройки Яковлева... Я читала в " Советской России" эту статью...и очень переживала за дальнейшую судьбу Нины Андреевой.
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2 н.
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