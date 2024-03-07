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«Минск-3» или «Стамбул-2»: Россию пытаются загнать на переговоры, чтобы спасти Зеленского

Все ключевые глобальные игроки сходятся в том, что конфликт на Украине закончится переговорами и базу для этих переговоров пора начинать готовить, убеждены американские эксперты по международным отношениям Сэмюэл Чарап и Джереми Шапиро.

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