24smi.org - пос...
MainНовости России, У...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пирамиды возникли не из ниоткуда: 5000-летние гробницы показали, как Египет учился строить

Пирамиды возникли не из ниоткуда: 5000-летние гробницы показали, как Египет учился строить

Откуда взялись египетские пирамиды? Как люди, которые еще недавно охотились на диких животных и мастерили примитивные инструменты из камня, начали реализовывать столь сложные проекты? Конспирологи упомянут пришельцев или представителей сверхрасы, но у ученых есть более прозаичный, хотя и не менее любопытный ответ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии