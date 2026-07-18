Пирамиды возникли не из ниоткуда: 5000-летние гробницы показали, как Египет учился строить

Откуда взялись египетские пирамиды? Как люди, которые еще недавно охотились на диких животных и мастерили примитивные инструменты из камня, начали реализовывать столь сложные проекты? Конспирологи упомянут пришельцев или представителей сверхрасы, но у ученых есть более прозаичный, хотя и не менее любопытный ответ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии