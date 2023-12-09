NYT: неопределенность по поводу помощи США ведет к хаосу в планировании ВСУ

Аналитик Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн в интервью газете New York Times (NYT) заявил, что неопределенность по поводу дальнейшей поддержки Украины со стороны США вносит хаос и приводит к невозможности для Вооруженных сил Украины (ВСУ) планировать свои действия на фронте.
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