NYT: неопределенность по поводу помощи США ведет к хаосу в планировании ВСУ

Аналитик Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн в интервью газете New York Times (NYT) заявил, что неопределенность по поводу дальнейшей поддержки Украины со стороны США вносит хаос и приводит к невозможности для Вооруженных сил Украины (ВСУ) планировать свои действия на фронте.