Американский генерал утверждает, что F-16 ВС ВСУ сбил российский Су-35 Переданный западными партнерами Воздушным силам Украины американский многофун.
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Американский генерал утверждает, что F-16 ВС ВСУ сбил российский Су-35 Переданный западными партнерами Воздушным силам Украины американский многофун.
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