15 малоизвестных фактов о NASA, которые будут интересны даже тем, кто не собирается в космос

Старт Space Shuttle с мыса Канаверал. Основанное в 1958 году 34-ым президентом США Дуайтом Эйзенхауэром Американское Космическое Агентство NASA, которое на самом деле называется Национальным Управлением по Воздухоплаванию и Исследованию Космического Пространства, быстро стало пионером и лидером среди всех держав в области освоения космоса.