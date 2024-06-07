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15 малоизвестных фактов о NASA, которые будут интересны даже тем, кто не собирается в космос

15 малоизвестных фактов о NASA, которые будут интересны даже тем, кто не собирается в космос

Старт Space Shuttle с мыса Канаверал. Основанное в 1958 году 34-ым президентом США Дуайтом Эйзенхауэром Американское Космическое Агентство NASA, которое на самом деле называется Национальным Управлением по Воздухоплаванию и Исследованию Космического Пространства, быстро стало пионером и лидером среди всех держав в области освоения космоса.

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