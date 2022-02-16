Происшествия

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Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело в связи с обнаружением в Москве двух младенцев в тяжелом состоянии

Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело в связи с обнаружением в Москве двух младенцев в тяжелом состоянии

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А.И. поручил руководителю Главного следственного управления СК России по г.

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