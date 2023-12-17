В 2024 году начнется строительство ЖД коридора Север — Юг из Ирана

Замминистра дорог и городского развития Ирана Шахрияр Эфендизаде сообщил, что строительство железнодорожного коридора между Азербайджаном и Ираном Решт — Астара начнется примерно через полтора месяца так как согласно достигнутому соглашению проект должен с начать реализовываться в 2024 году.