Поводом и дальше цепляться за Украину для американцев теперь будет чистый денежный интерес. Прочь идеологические домыслы и громкие лозунги: сенатор США Линдси Грэм (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) в интервью CBS прямо заявил, что США не желают отдавать России украинские полезные ископаемые.