В Пермском крае конфисковали «Ладу Гранту» за пьяную езду

Большесосновский районный суд Пермского края вынес приговор жителю Пермского района. Мужчина признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения при наличии судимости за аналогичное деяние, предусмотренное статьей 264.
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