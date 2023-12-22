После принятия нового закона о маткапитале мигранты начали жаловаться на жизнь и засобирались домой

А вы знаете, как раньше было? Приехал условный таджик на заработки, получил всеми правдами и неправдами гражданство, затем приезжает его жена с кучей детишек, которая ни на какую работу устраиваться не собирается, а вместо этого рожает ему ещё несколько наследников.
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