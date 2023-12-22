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После принятия нового закона о маткапитале мигранты начали жаловаться на жизнь и засобирались домой

После принятия нового закона о маткапитале мигранты начали жаловаться на жизнь и засобирались домой

А вы знаете, как раньше было? Приехал условный таджик на заработки, получил всеми правдами и неправдами гражданство, затем приезжает его жена с кучей детишек, которая ни на какую работу устраиваться не собирается, а вместо этого рожает ему ещё несколько наследников.

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Комментарии
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L
Lyudmila
Скатертью дорога и чтобы навсегда, а не на короткое время. Хотя дома они и того что у нас имеют не получают. А вот семьи их, жены должны учиться, лечиться, рожать только дома, а не за наш счет.
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3 час.
надежда ломачинская
Я не верю,что так просто раздавали пособия маткапитал.Если было гражданство России,то да.И будут так пиодолжа
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1 час.
нл
надежда ломачинская
Продолжать.
Ответить
1 час.

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