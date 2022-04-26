Демаркус Казинс оштрафован на 15 000 долларов за пинок полотенец в зрителей

НБА оштрафовала центрового «Денвера» Демаркуса Казинса за неподобающее поведение во время четвертого матча серии плей-офф против «Голден Стэйт» (126:121, 1-3).

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