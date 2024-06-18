Появились интересные фото судоверфи Hudong-Zhonghua в Шанхае

Первоначально предполагалось, что строится очередной универсальный десантный корабль типа 075. Однако, когда корпус уже почти сформирован, рядом с доком у достроечной стенки поставили корабль типа 076, стало видно, что новый корабль намного крупнее.
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