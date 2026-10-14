Новый Zenos E10 RZ комплектуется 2,0-литровым турбированным двигателем, который выдает до 380 л.с. при 6000 об/мин.
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