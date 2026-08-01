Премьер Чанвиракун объяснил, кого из русских граждан чаще убивают в Таиланде

Глава правительства рассказал о резонансных преступлениях в Паттайе и их причинах.Глава таиландского кабинета министров Анутхин Чанвиракун в ходе общения с представителями прессы в Паттайе затронул тему чрезвычайно редких для королевства тяжких преступлений против иностранцев.