Почему 18 октября называют Харитины первые холстины? В этот день на Руси начинали массовое ткачество, а женщины садились за кросна, чтобы наткать полотна на долгую зиму.
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