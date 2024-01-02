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Клопп о матче с «Ньюкаслом»: «Салах – голевая машина. Нуньес недоволен, что не забивает, но 99,9% игроков отличились бы сами, а он сделал передачу»

Клопп о матче с «Ньюкаслом»: «Салах – голевая машина. Нуньес недоволен, что не забивает, но 99,9% игроков отличились бы сами, а он сделал передачу»

«Ливерпуль» победил «Ньюкасл» (4:2) в матче АПЛ. «Мо – голевая машина. Было бы здорово, если бы он забил первый пенальти.

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