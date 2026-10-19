"League of Legends" in-game K-pop group K/DA released "Firestarter," performed by Sophie Powers, Mimi Webb and I-dle members Miyeon and Soyeon.
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