В облисполкоме прошла ´горячая линия´ по вопросам упрощенной приемки в эксплуатацию незарегистрированных объектов ИЖС.

В Могилевском облисполкоме 22 декабря 2023 года проведена тематическая ´горячая линия´ по вопросам упрощенной приемки в эксплуатацию незарегистрированных незавершенных законсервированных капитальных объектов индивидуального жилищного строительства и узаконивании самовольных построек.
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