Киев отменил поддержку ветеранов Великой Отечественной войны

Кабинет министров Украины одобрил выход из соглашения стран СНГ об установлении для участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла военных лет и вдов погибших воинов дополнительных льгот и материальной помощи.
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