Путин раскрыл подробности атаки по РФ дальнобойными западными ракетами

Президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному объекту в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник», сообщает PRIMPRESS.
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