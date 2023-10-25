Педофил расправился с семейной парой и изнасиловал их дочь

В городе Бердянске Запорожской области мужчина расправился с семейной парой и их ребенком. Педофил тайно проник на участок домовладения, лишил жизни женщину и мужчину, после чего совершил насильственные действия сексуального характера в отношении их ребенка и расправился с ней.