Педофил расправился с семейной парой и изнасиловал их дочь

В городе Бердянске Запорожской области мужчина расправился с семейной парой и их ребенком. Педофил тайно проник на участок домовладения, лишил жизни женщину и мужчину, после чего совершил насильственные действия сексуального характера в отношении их ребенка и расправился с ней.
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