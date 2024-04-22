«Без обязательств» — главная причина, почему мужчинам интересно только это

Ты же мужчина, значит ты должен сделать мне приятное, сводить меня куда-нибудь, сказать добрые и нужные мне слова, заплатить за меня, предложить мне серьёзные отношения, показать, насколько я тебе дорога не через слова, а через реальные поступки, например, подарки, ну ты ведь мужчина — именно под ….