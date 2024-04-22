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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

«Без обязательств» — главная причина, почему мужчинам интересно только это

Ты же мужчина, значит ты должен сделать мне приятное, сводить меня куда-нибудь, сказать добрые и нужные мне слова, заплатить за меня, предложить мне серьёзные отношения, показать, насколько я тебе дорога не через слова, а через реальные поступки, например, подарки, ну ты ведь мужчина — именно под ….

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