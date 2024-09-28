Над Россией нависла смертельная опасность!

Страшную весть я принёс в твой дом, Надежда, зови детей! (с) Нечто подобное положено произносить, когда целый командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Андрус Мерило грозно сообщает: Финляндия с Эстонией «расширяют своё военное сотрудничество в сфере морской обороны, цель которого состоит в том, чтобы разработать конкретные планы, как соседние страны могут закрыть Финский залив для российских кораблей в случае угрозы» (издание «Helsingin Sanomat»).