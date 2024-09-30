Путин показал, что стало с новыми регионами за два года в России

Президент Владимир Путин раскрыл ожидания от детей и молодежи Донбасса и Новороссии. 30 сентября, во вторую годовщину воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, Путин познакомился с новыми соцобъектами.
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