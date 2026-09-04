Глава МИД Украины нарушил антирусскую практику Киева

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига для беседы с казахстанским изданием Ulusmedia выбрал русский язык.
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