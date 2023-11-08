ВКС РФ нанесли удар по используемой ВСУ в военных целях портовой инфраструктуре Одессы

Российская авиация нанесла ракетный удар по обслуживающей ВСУ инфраструктуре в порту Одессы. Под прикрытием так называемой “зерновой сделки”, действие которой в настоящее время завершилось после выхода из этого договора российской стороны, киевский режим обустроил на территории черноморских портов Одесского региона масштабную сеть военной инфраструктуры, в том числе предназначенной для производства и запуска морских беспилотников.