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Путин поздравил москвичей с Днем города Москвы

5 сентября 2026 года президент Российской Федерации Владимир Путин посетил концертный зал «Зарядье» в Москве, где принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом Дню города.

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